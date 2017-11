Tournage du prochain "Cambriolage penché" avec Karine Ferri, Cartman, Manu Levy, Moundir, Verino...

LE DECOR PENCHE - Voici la séquence que l’on ne présente plus : l’épreuve du décor penché ! Séquence culte de Vendredi tout est permis où Arthur raconte un scénario à ses invités qui doivent suivre ses actions dans un décor incliné, le but est bien sûr de provoquer des chutes. Ce soir c’est au tour des invités exceptionnels,Verino, Moundir, Issa Doumbia, Karine Ferri, Caroline Receveur, Manu Levy et Cartman sur le thème d'une super production de "Cambriolage" ! Vous l'aurez compris, tout est permis et dans la bonne humeur! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - SPECIALE CINEMA du 03 NOVEMBRE 2017