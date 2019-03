TRIO DE CHOC : Florent Peyre, Cartman et Issa Doumbia explose TOUT au Mime en bouche

La fameuse du mime en bouche est de retour. Le principe ? Mimer ce qu’ils voient à l’écran, mais avec la bouche. Et c’est Florent Peyre, Cartman et Issa Doumbia qui ont relevé le défi d’en faire découvrir le maximum. Florent Peyre prévient : « il est hors de question qu’on perde ». Et quel trio de choc ! Les mimes s’enchaînent à une vitesse de dingue ! Ils espèrent établir un record, mais vont ils y arriver ? Extrait de Vendredi tout est permis spéciale super-héros du vendredi 26 février.