En scène pour la répétition de la comédie musicale très .. rock’n’roll ! Et comme membres de la troupe, retrouvez Cartman le batteur, Jarry le guitariste, Anaïs Delva la chanteuse, Tony Saint Laurent le manager et Bruno Guillon le producteur. Ca promet ! Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis inédit du 28 avril à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.