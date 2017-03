Un accouchement très mouvementé !  

Bienvenue dans la première maternité penchée ! Retrouvez Artus dans le rôle de l’infirmier, Daphné Burki la future maman, Jarry le médecin interne aux hôpitaux VTEP, Valérie Damidot la meilleure amie et enfin Kamel Le Magicien, le père ! Daphné Burk, pa première femme enceinte avec un ventre carré, va donner naissance à son premier enfant né en tee-shirt, dans des conditions mirobolantes ! On vous laisse découvrir ! - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du 24 mars 2017 à 23h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.