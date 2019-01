SPEED QUIZ - - Issa Doumbia et Jarry - L'objectif est de répondre avant de buzzer. C’est la séquence où deux invités s'affrontent et doivent donner trois réponses correspondant à un thème en cinq secondes. A chaque bonne réponse, un autre invité prend place ! Jarry et Issa Doumbia fusent et Arthur ne reste pas forcément neutre… Ca vanne fort chez Arthur ce soir… Extrait du REPLAY de VTEP spéciale SKI du 25 janvier 2019