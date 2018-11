"Avoir un cœur d'artichaut" Comment ça se termine en bout de chaîne ?

ARTICULE A LA CHAINE - sur le thème de l'amour - Le but du jeu est de faire deviner un mot en ARTICULANT sans mimer, afin que la personne en face comprenne. Pour rendre l’épreuve plus difficile, Arthur demande à l’un de ses invités de mettre un casque sur les oreilles avec de la musique. Explosion de rires devant cette scène entre deux des invités d’Arthur qui font partie des invités sur-mesure ce soir et qui n’hésitent pas à nous divertir. Arnaud Tsamère, Cartman, Camille Lellouche, Clara Morgane, Manu Levy, Moundir et Greg Romano articulent à la chaîne ….Mais à l'arrivée ce n'est pas toujours le titre de départ... EXTRAIT du REPLAY de VTEP SPECIALE LOVE du 23 novembre 2018