Un passe-Balle très HOT 🔥« Ça devient gênant »

Quand une balle en mousse doit passer de personne en personne sans tomber, ça donne des fous rires assurĂ©s. Et Ă©videmment, rien ne se passe comme prĂ©vu et trĂšs drĂŽle. Les invitĂ©s se rapprochent aussi beaucoup et de façon parfois ambiguĂ«. Et Camille Combal, qui est pour la premiĂšre fois dans l’émission, reconnait la difficultĂ© de l’épreuve lorsqu’il doit passer la balle Ă Iris Mittenaere. Et Jarry s’emporte complĂštement avec Issa Doumbia qui cri « Il me bouffe le cou ! ». – Extrait du replay de C’est NoĂ«l, tout est permis avec Arthur du vendredi 21 dĂ©cembre 2018.