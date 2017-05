Un vernissage à tomber par terre !  

Pour ce premier vernissage penché, Artus a le rôle d’un artiste peintre reconnu, Thomas Thouroude est le modèle , Bruno l’amateur d’art et Erika la journaliste critique d’art . Stressé Artus doit recevoir ses invités pour son vernissage. Mais quelle tournure l’histoire va-t-elle prendre ? - Ce soir dans VTEP, les invités ARTUS, Rachid BADOURI, Anne-Sophie GIRARD, Bruno GUILLON, Laurent MAISTRET, Erika MOULET et Thomas THOUROUDE vous réservent une soirée de pure folie ! Extrait du replay de Vendredi Tout est Permis du 5 mai à 23h10 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.