"Une dinde, un lasso et un fouet…" La wish-list de Sandrine Quétier au Père Noel

SPEED QUIZ - Découvrez la réponse de Sandrine Quétier à la question "Trois cadeaux à commander pour Noë!" ….Réponse "Une dinde, un lasso et un fouet…"C'est une spéciale Noël ce soir et pour cette épreuve il faut répondre avant de buzzer. Jarry et Sandrine Quétier s'affrontent et doivent donner trois réponses correspondant au thème de Noël. A chaque bonne réponse, un autre invité prend place ! Fauve Hautot, Camille Lacourt, Camille Lou, Issa Doumbia, Karine Ferri, Jarry, Christophe Willem, Sandrine Quétier fusent et Arthur ne reste pas forcément neutre… Ca vanne fort chez Arthur ce soir… Extrait du REPLAY C'est Noël, tout est permis du 22 décembre 2017