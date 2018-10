Une ferme dans un décor penché

LE DECOR PENCHE - Voici la séquence que l’on ne présente plus : l’épreuve du décor penché ! Séquence culte de Vendredi tout est permis où Arthur raconte un scénario à ses invités qui doivent suivre ses actions dans un décor incliné, le but est bien sûr de provoquer des chutes. Ce soir c’est au tour des invités exceptionnels, Kevin Levy & Tom Leeb - Camille CERF - Gérémy CREDEVILLE - Tristan LOPIN - Camille LELLOUCHE et Bruno GUILLON de se voir dans un décor penché intitulé ce soir "Une fièvre de cheval" sur le thème de la ferme ! Vous l'aurez compris, tout est permis et dans la bonne humeur ! Extrait du REPLAY VTEP - Vendredi tout est permis - SPÉCIAL FERME du 26 octobre 2018