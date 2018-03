Une fesse rencontre une autre fesse… Blagues de Tonton ! 🙃

LES BLAGUES DE TONTON : c'est une nouvelle Ă©preuve ! Est-ce qu'une poule peut parler anglais ? Yes She can (chicken) - Que fait Jean-Claude Van Damme quand il monte dans sa voiture ? Ne rigolez pas (full contact) Comment appelle-t-on une colle avec une cape ? Super Glue - Qu'est-ce qu'un houla houla ? c'est un oiseau avec une Ă©norme paire de couilles et quand il se pose il fait houla houla - Chacun raconte une blague qui fait rire Ă l'invitĂ© placĂ© en face . Ni l'un ni l'autre ne doit rire si non il a perdu ! Attention plus c'est dĂ©bile, plus c'est dur Ă se retenir de rire. GĂ©rĂ©my CrĂ©deville, Cartman, Camille Lou. se prĂȘtent au jeu. Notre joyeuse bande relĂšvera avec humour et dĂ©rision les dĂ©fis emblĂ©matiques de l'Ă©mission. SĂ©quences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - SpĂ©ciale Tubes du 30 mars 2018