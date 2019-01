Vendredi à 21h, un VTEP complètement givré avec Jarry, Artus, Booder...

Rachid Badouri, Iris Mittenaere, Jarry, Arnaud Tsamère, Tony Saint Laurent, Bruno Guillon, Claudia Tagbo, Booder, Artus, Anne-Sophie Girard, Florent Peyre, Cartman et Issa Doumbia. Pour ce nouveau numéro de Vendredi tout est permis, Arthur vous réserve une soirée pleine de surprises avec de nouvelles épreuves délirantes et toujours plus de fous rires sur un plateau à presque… 3 000 mètres d’altitude !Au programme, de grands moments de rires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Rachid Badouri, Iris Mittenaere, Jarry, Arnaud Tsamère, Tony Saint Laurent, Bruno Guillon, Claudia Tagbo, Booder, Artus, Anne-Sophie Girard, Florent Peyre, Cartman et Issa Doumbia.Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission comme La Battle, avec les danseurs de Danse avec les stars tels que Maxime Dereymez, Christian Millette, Jourdan Mouillerac, Anthony Colette et Emmanuelle Berne, l’Amuse-Bouche, Le Speed Quiz, Le Casting Pub, Le Décor Penché ou encore In The Dark avec des séquences cultes en perspective ! Mais aussi des épreuves inédites comme le Saute Crêpe, Le Tire Nappe ou La Bataille de Boules de Neige. Certains d’entre eux iront même jusqu’à réaliser des épreuves encore plus dingues à la montagne pour vivre de grands moments : Le Bobsleigh, La Conduite sur Glace, l’Alpha Body, Le Air Board Extrême ! Au cours de la soirée, les magiciens Gus et Antonio, et le mentaliste Viktor Vincent viendront réaliser encore une fois des tours à couper le souffle ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !