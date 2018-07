Vendredi, tout est permis avec Arthur du 13 juillet 2018

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spécial "Les îles au soleil" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception avec Alma, Thomas Thouroude, Artus, Anaïs Delva, Cartman, Julien Schmidt et Keen'V. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !