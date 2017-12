Vendredi, tout est permis avec Arthur du 22 décembre 2017 - 21h00

J-2 avant le Grand Réveillon : Arthur vous propose une version inédite de son émission culte Vendredi tout est permis, le vendredi 22 décembre dès 21h !Au programme de C'est Noël, tout est permis avec Arthur, des épreuves emblématiques et toujours plus de fous-rires en compagnie d’invités survoltés : Fauve Hautot, Camille Lacourt, Camille Lou, Issa Doumbia, Karine Ferri, Jarry, Christophe Willem, Sandrine Quétier, Arnaud Tsamère, Cartman, Jarry, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Tatiana Silva, Claudia Tagbo et Artus !Avec une folle envie de s'amuser à quelques jours du réveillon de Noël, tous sont prêts à relever de nombreux défis : Amuse-bouche, Let’s dance, Dance cam, Kiss cam, Speed quiz, Articule à la chaîne, ABC song, Photomime, Remix, casting pub…Pour une soirée plus festive et magique que jamais, Arthur accueillera tout au long de la soirée les danseuses du Lido, le mentaliste Viktor Vincent ou encore les magiciens Antonio, Gus et Fred Razon ! En plus de surprises pour cette émission événement, Arthur fera bien sûr gagner de nombreux cadeaux !Vous l’aurez compris, c’est une soirée placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur qui vous attend le vendredi 22 décembre dès 21h avec Arthur et ses invités : une grande fête où bien évidemment, tout est permis !