J-2 avant le Grand Réveillon : Arthur vous propose une version inédite de son émission culte Vendredi tout est permis, le vendredi 22 décembre dès 21h !Au programme de C'est Noël, tout est permis avec Arthur, des épreuves emblématiques et toujours plus de fous-rires en compagnie d’invités survoltés : Arnaud Tsamère, Cartman, Jarry, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Tatiana Silva, Claudia Tagbo et Artus !