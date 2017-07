Vendredi, tout est permis avec Arthur du 28 juillet 2017  

Arthur vous propose une édition spéciale avec les meilleurs moments de son émission culte « Vendredi, tout est permis ». C’est l’occasion de voir ou revoir les épreuves les plus hilarantes, les situations les plus improbables, les séances de Let’s Dance les plus mémorables et plus encore ! Humour et dérision, tel est le programme de ce numéro best-of qui promet de vivre ou revivre les prestations de nombreux invités !