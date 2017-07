Vendredi, tout est permis avec Arthur du 28 juillet 2017  

Arthur propose une version inédite et exceptionnelle de son émission culte Vendredi, tout est permis, spéciale amour avec un public composé exclusivement de couples !Au programme : des épreuves emblématiques et des fous rires à la chaîne en compagnie d’invités survoltés et sur-mesure pour l’occasion : Jarry, Laurie Thilleman, Rachid Badouri, Claudia Tagbo, Titoff, Christine Bravo, Artus et Arnaud Ducret.Tous sont prêts à relever tous les défis avec une folle envie de s'amuser autour du même thème : l'amour !Speed quiz, Casting pub, Articule à la chaîne, ABC song, Mime à la chaîne, Battle dance, Let’s dance, ABC story, Photomime, Remix, Dance cam, Qui suis-je ?Vous l’aurez compris, Arthur vous invite à une soirée unique placée sous le signe de l’amour, mais aussi de la bonne humeur.