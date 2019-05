Vendredi, tout est permis avec Arthur - Spécial Années 80

Arthur vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vendredi tout est permis » spécial années 80 avec des invités d'exception : Camille Cerf, Vincent Desagnat, Gérémy Credeville, Cartman, Anaïs Delva, Jhon Rachid et Arnaud Tsamère. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission comme le Speed Quiz, le Casting Pub, l’ABC Story, l’Articule à la Chaîne ou encore l’Amuse Bouche mais aussi de nouvelles épreuves avec Le Cercle ou le Tire Nappe ! Au programme, de grands moments de rires et de délires avec Arthur et ses invités qui vont remonter le temps...