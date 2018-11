Vendredi, tout est permis avec Arthur - Spéciale années 90

Spéciale années 90 - Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro de Vendredi tout est permis, spécial Années 90 ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Issa Doumbia, Anne Sophie Girard, Florent Peyre, Arnaud Tsamère, Tony St Laurent, Jonathan O’ Donnel. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !