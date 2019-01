Vendredi, tout est permis avec Arthur - Spéciale La ferme

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro de Vendredi, tout est permis, spéciale "La Ferme" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Bruno Guillon, Camille Cerf, Gérémy Credeville, Camille Lellouche, Tristan Lopin, Tom Leeb et Kevin Levy. En plateau, la joyeuse bande relèvera toujours avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective !