Vendredi, tout est permis avec Arthur - Spéciale Super héros

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spécial "Super Héros" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Florent Peyre, Anne-Sophie Girard, Issa Doumbia, Cartman, Jhon Rachid, Tom Leeb et Kevin Levy. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission comme le AIR SONG, le ARTICULE A LA CHAÎNE, le ABC STORY, le SPEED QUIZ, le IN THE DARK et des nouvelles épreuves. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !