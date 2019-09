Vendredi, tout est Chris Marques du 20 septembre 2019

Après Jarry, c’est au tour de Chris Marques de prendre les commandes de Vendredi tout est permis. Autour de lui, des invités survoltés prêts à tout pour réussir les défis les plus fous : Gérémy Credeville, Estelle Denis, Wahid Bouzidi, Arnaud Tsamère, Bruno Guillon, Anaïs Delva et Christophe Licata.Chris Marques a préparé, à sa façon, ses épreuves préférées pour déclencher un maximum de fous-rires : le Chorégraphe, le Décor penché, Le Air Song, l’ABC Story, le Photomime ou encore l’Articule à la chaîne et le Speed Quiz …Chris Marques et ses invités vont tout donner pour offrir une soirée de pur délire parce que : Vendredi tout est Chris Marques !