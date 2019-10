Vendredi tout est Issa Doumbia du 18 octobre 2019

Après Jarry et Chris Marques, c’est au tour d’Issa Doumbia de prendre les commandes de "Vendredi tout est permis". Autour de lui, des invités survoltés prêts à tout pour réussir les défis les plus fous : Camille Cerf, Black M, Willaxxx, Tokou, Lola Dubini, Djimo, Zatis et Sheryfa Luna.Issa Doumbia a préparé à sa façon ses épreuves préférées pour déclencher un maximum de fous rires : le Décor penché, le Speed Quiz, l’Articule à la Chaîne, le Photomime ou encore le Tire Nappe ou le Dance cam …Issa Doumbia et ses invités vont tout donner pour offrir une soirée de pur délire parce que : "Vendredi tout est Issa Doumbia" !

