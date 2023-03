Vendredi, tout est permis avec Arthur - 1,2,3 Soleil spéciale Love

Le décor penché est présent sur toutes les émissions de VTEP. À défaut de servir pour le décor penché, il peut aussi servir pour un 1,2,3 Soleil pas comme les autres ! C'est Issa Doumbia, Tarrek, Majid Berhila, Anne-Sophie Girard, Edgar-Yves et Maëva Coucke vont tester cette épreuve. Attention 1,2,3 Soleil on ne bouge plus ! Extrait de Vendredi tout est Permis.