Vendredi, tout est permis avec Arthur

Arthur vous donne rendez-vous pour un "Vendredi tout est permis"?avec de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Tareek, Lola Dubini, Jhon Rachid, Tony St Laurent, Cartman, Maeva Coucke, Booder.Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission :?Amuse-bouche, Casting pub, La Choré du vendredi, Speed quiz, Let's dance, Mime en apesanteur et avec la présence du mentaliste Viktor VincentSéquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur garantie !