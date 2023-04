Vendredi, tout est permis avec Arthur - "À contresens" au cimetière des épreuves ?

Arthur et ses équipes ont revisité le mythique "Jacques a dit". Il devient aujourd'hui "À contresens", Camille Cerf, Wahid Bouzidi, Tareek, Hakim Jemili, Donel Jack’sman et Issa Doumbia vont devoir faire l'inverse des instructions d'Arthur. Vous n'avez pas compris ? Ça tombe bien eux non plus ! Extrait de Vendredi tout est Permis.