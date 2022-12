Vendredi, tout est permis avec Arthur - À Vendre avec Majid Berhila et Anne-Sophie Girard

Cette épreuve est parfaite pour mettre en valeur les qualités de vendeurs des invités. C'est Majid Berhila et Anne-Sophie Girard qui vont présenter à Arthur, Vincent Desagnat, Issa Doumbia, Tareek, Ilyès Djadel et Nash un objet. Il devra tout faire pour donner envie d'acheter cette objet sans même savoir de quel objet il s'agit. Et vous avez-vous été convaincu ? Extrait de Vendredi tout est Permis.