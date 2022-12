Vendredi, tout est permis avec Arthur - À Vendre spécial Tropical #1

Cette épreuve est parfaite pour mettre en valeur les qualités de vendeurs des invités. C'est Az et John Rachid qui vont présenter à Cartman, Anne-Sophie Girard, Redouanne Harjane, Keen'V et Iris Mittenaere un objet. Ils devront tout faire pour donner envie d'acheter cette objet sans même savoir de quel objet il s'agit. Et vous avez-vous été convaincu ? Extrait de Vendredi tout est Permis.