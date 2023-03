Vendredi, tout est permis avec Arthur - ABC song spéciale Cékedubonheur

Sur le même principe que l'ABC story, les invités vont devoir chanter une chanson qui commence par A puis B et C... C'est maintenant Malik Bentalha, Ramzy Bedia, Franck Gastambide, Virginie Hocq, Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Stéphane Rousseau et Laury Thilleman de pousser la chansonnette ! Extrait de Vendredi tout est Permis.