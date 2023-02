Vendredi, tout est permis avec Arthur - ABC Story spéciale 10 ans

C'est fou comme avec de simples lettres nous pouvons créer des sketchs géniaux ! Kev Adams, Arnaud Ducret, Michaël Youn, Élie Semoun, Karima Charni, Issa Doumbia, Claudia Tagbo, Chris Marques, Ahmed Sylla et Jarry vont devoir créer une histoire en commençant chaque phrase par la lettre A puis B et C … jusqu'à la lettre Z ! Quelle histoire nos invités vont nous préparer ? Extrait de Vendredi tout est Permis.