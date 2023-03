Vendredi, tout est permis avec Arthur - Alphabody spéciale Jungle

Il est simple d'écrire des mots mais lorsqu'il faut les écrire avec son corps c'est une autre histoire. Dans l'Alphabody, Edgar-Yves, Jhon Rachid, Maëva Coucke, Tareek, Karima Charni et David Voinson vont se mettre en binômes et écrire un mot grâce à leur corps. Le plus beau mot remporte l'épreuve ! Extrait de Vendredi tout est Permis.