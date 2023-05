Vendredi, tout est permis avec Arthur - Anaïs Delva draguée par 3 garçons dans l'ABC Story

C'est fou comme avec de simples lettres nous pouvons créer des sketchs géniaux ! Az, Booder, Gérémy Crédeville, Anaïs Delva, Anne-Sophie Girard, Donel Jack'sman et Arnaud Tsamere vont devoir créer une histoire en commençant chaque phrase par la lettre A puis B et C … jusqu'à la lettre Z ! Quelle histoire nos invités vont nous préparer ? Extrait de Vendredi tout est Permis.