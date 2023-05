Vendredi, tout est permis avec Arthur - Armageddon spéciale Fridge

Dans cette épreuve, Ilyes Djael, Kev Adams, Samuel Bambie, Majid Berhila, Cécile Marx et Tareek vont devoir inventer une mort digne de la mort de Marion Cotillard. Les invités sont déguisés et prêts à passer à l'action. Arthur va donner une situation à chaque invité et ils pourront ensuite faire jouer leur talent d'improvisation. Extrait de Vendredi tout est Permis.