Vendredi, tout est permis avec Arthur - Arnaud Ducret très proche de Jérôme Commandeur dans l'Alphabody

Il est simple d'écrire des mots mais lorsqu'il faut les écrire avec son corps c'est une autre histoire. Dans l'Alphabody, M. Pokora, Arnaud Ducret, Jérôme Commandeur et Claudia Tagbo vont se mettre en binômes et écrire un mot grâce à leur corps. Le plus beau mot remporte l'épreuve ! Extrait de Vendredi tout est Permis.