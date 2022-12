Vendredi, tout est permis avec Arthur - Articule à la chaîne VTEP Noël 2022

Une variante de l'épreuve "Mime à la chaîne" a germé dans l'esprit d'Arthur et ses équipes. Grâce aux invités cette épreuve est devenue mythique dans l'émission. Pour cette variante, Anaïs Grangerac, Bruno Guillon, Christophe Beaugrand, Adil Rami, Issa Doumbia et Tayc et Booder vont répéter les mêmes règles que pour le mime à la chaîne, mais au lieu de mimer, ils vont articuler la phrase d'Arthur pendant que les autres ont de la musique très forte dans un casque. Pour cette épreuve, attention à bien articuler ! Extrait de Vendredi tout est Permis.