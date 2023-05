Vendredi, tout est permis avec Arthur - Artus cache ses parties dans le décollage immédiat

Artus, Bérengère Krief et Andy Cocq sont appelés pour un décollage immédiat ! Arthur va donner un thème et ils vont devoir donner tour à tour une réponse dans le thème. Si un invité n'a plus de réponse ou répète une réponse, il partira dans le plafond de VTEP ! 3, 2, 1 Décollage Immédiat ! Extrait de Vendredi tout est Permis.