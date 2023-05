Vendredi, tout est permis avec Arthur - Baptiste Giabiconi essaye de deviner les questions

Dans cette épreuve rapide, Baptiste Giabiconi, Léa Castel, Kévin Razy, Cartman, Clara Morgane, Jhon Rachid vont devoir deviner le plus vite possible la question après qu'Arthur ai énoncé la question ! Le plus rapide élimine son adversaire et on passe au suivant ! Qui remportera cette épreuve ? Extrait de Vendredi tout est Permis.