Vendredi, tout est permis avec Arthur - Bruno Guillon essaye de vendre Passe-Partout

Cette épreuve est parfaite pour mettre en valeur les qualités de vendeurs des invités. C'est Marianne James et Bruno Guillon qui va présenter à Booder, Charlotte Gabris, Agustín Galiana et Tal un objet. Il devra tout faire pour donner envie d'acheter cette objet sans même savoir de quel objet il s'agit. Et vous avez-vous été convaincu ? Extrait de Vendredi tout est Permis.