Vendredi, tout est permis avec Arthur - Bruno Guillon est trop fort dans le dernier mot

Bruno Guillon, Tareek, Edgar-Yves, Anne-Sophie Girard, Camille Cerf, Léa Djadja et Mikka Rocchia vont s'affronter un par un. Arthur va donner un thème et les invités vont devoir donner le plus de réponse. À la fin du temps imparti, l'invité qui aura donner la dernière réponse gagne la manche ! Extrait de Vendredi tout est Permis.