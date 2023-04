Vendredi, tout est permis avec Arthur - Camille Cerf imite Dwayne Johnson

Dans cette épreuve, Bruno Guillon, Tareek, Edgar-Yves, Anne-Sophie Girard, Camille Cerf, Léa Djadja et Mikka Rocchia vont s'affronter en deux équipes. Chacun leur tour ils vont devoir mimer l'image qu'ils voient pour faire deviner à leur équipe. L'objectif est de faire deviner le plus d'image possible à son équipe. Quelle équipe fera deviner le plus d'image ? Extrait de Vendredi tout est Permis.