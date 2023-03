Vendredi, tout est permis avec Arthur - Crazy Face spéciale Flirt

Le Crazy Face est une épreuve toute simple. Arthur va annoncer une situation cocasse et Lola Dubini, Gérémy Crédeville et Jovany vont devoir faire un visage adapté à cette situation. Préparez vos plus belles grimaces ! Extrait de Vendredi tout est Permis.