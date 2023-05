Vendredi, tout est permis avec Arthur - Crazy rideau spéciale Vintage

Christophe Beaugrand, Iris Mittenaere, Laura Calu, Farid Chamekh, Moundir et Issa Doumbia vont participer au Crazy Rideau ! Le principe est simple : rapporter le plus d'objet dans le temps imprati en passant sous le rideau de fer. Mais attention, plus le temps passe plus il se baisse ! Quelle équipe rapportera le plus d'objet ? Extrait de Vendredi tout est Permis.