Vendredi, tout est permis avec Arthur - décor penché

C'est maintenant à Arnaud Ducret, Michaël Youn, François-Xavier Demaison, Cartman, Caroline Anglade, Vincent Desagnat et Ornella Fleury de faire face au terrible décor penché. Guidés par Arthur, Ils vont devoir jouer une scène de la vie quotidienne. La mission s'annonce compliquée car, pour corser les choses, nos invités vont se déplacer sur une scène inclinée à plus de 25 degrés. Toute la scène est normale mais les invités sont penchés et tentent de rester doit sans tomber. Évidemment Arthur va en profiter pour créer des situations cocasses entre les invités. Accrochez-vous et attention aux glissades ! Extrait de Vendredi tout est Permis.