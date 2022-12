Vendredi, tout est permis avec Arthur - Double jump avec Julien Arruti, Az, Tarek Boudali, Vanessa Guide, Just Riadh, Inès Reg

Savez-vous faire de la corde à sauter ? Dans Double Jump, les invités vont apprendre à en faire avec deux en même temps ! Pauline, Brandon et Jeff vont aider Julien Arruti, Az, Tarek Boudali, Vanessa Guide, Just Riadh et Inès Reg à réussir ce challenge facilement. Attention à bien garder le rythme ! Extrait de Vendredi tout est Permis.