Vendredi, tout est permis avec Arthur du 18 novembre 2023

Ce soir, Arthur est rejoint par Tony Saint Laurent, Antonia de Rendinger, Julien Santini, Tareek, Nash et Tom Villa pour une soirée remplie de rebondissements ! Participants de sa prochaine émission "Juge Arthur", les invités sur le plateau nous promettent un pur moment de rigolade, mêlant jeux classiques et nouveautés. Au programme ? Un "Casting pub" décalé, un "Speed quizz" hilarant, ou encore le retour du mythique "One word song". Vendredi tout est permis du 18 novembre 2023 avec Arthur.