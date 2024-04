Vendredi, tout est permis avec Arthur du 19 avril 2024

Arthur et ses invités, parmi lesquels figurent Ilyes Djadel, Patrick Chanfray, Maeva Coucke, Bertrand Uzeel, Geremy Credeville, Nash et Tareek vont vivre une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier ! Au programme ? Des nouvelles épreuves comme le "VTEP Conf" mais aussi et surtout les classiques incontournables de l'émission tels que le mythique "Speed Quizz" et les "Ombres Chinoises" seconde. Enfin, ils auront le privilège d'assister à un tour de magie époustouflant orchestré par nul autre que le mentaliste Viktor Vincent. Vendredi tout est Permis du 19 avril 2024 avec Arthur.