Vendredi, tout est permis avec Arthur du 19 janvier 2024

Booder, Patrick Chanfray, Karima Charni, Majid Berhila, Kevin Razy et Maeva Coucke, sont chauds ce soir ! Ils mettent tout de suite le feu sur le plateau de VTEP. Arthur va profiter de leur énergie pour leur proposer de nouvelles épreuves et faire participer le public. Prenez place et profitez du spectacle ! Vendredi, tout est permis avec Arthur du 19 janvier 2024