Vendredi, tout est permis avec Arthur du 2 décembre 2023

Pour cette émission, Kevin Razy, Clara Morgane, Timothe Poissonnet, Az, Patrick Chanfray et Antonia De Redinger sont sur le plateau de VTEP pour s'amuser et faire rire le pulic ! Ils vont tous découvrir des épreuves inédites, des épreuves mythiques, profiter d'un tour de magie de Gus et le petit nouveau Timothe Poissonnet partagera son spectacle sur le plateau de VTEP ! Vendredi tout est Permis du 1er décembre 2023 avec Arthur.