Vendredi, tout est permis avec Arthur du 21 octobre 2023

Ce soir, Arthur reçoit : Elodie Arnould, Jhon Rachid, Jimmy Labeu, Maeva Coucke, Zatis, Ilyes Djadel et Issa Doumbia pour une émission inédite. Ils vont jouer tout au long de la soirée et Arthur va même participer à une épreuve ! Le public de VTEP va profiter de quelques minutes de stand up avec Ilyes Djael ainsi qu'un tour de mentalisme époustouflant de Victor Vincent. Vendredi, tout est permis avec Arthur du 21 octobre 2023