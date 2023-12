Vendredi, tout est permis avec Arthur du 22 décembre 2023

Arthur et ses invités, parmi lesquels figurent Jovany, Meryem Benoua, Jhon Rachid, Titoff, Antonia Derendinger et Patrick Chanfray, vont vivre une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier ! Au programme ? Des nouvelles épreuves comme le "Blind Apéro" mais aussi et surtout les classiques incontournables de l'émission tels que le mythique "ABC Story" et le "Blind Test 1" seconde. Enfin, ils auront le privilège d'assister à un tour de magie époustouflant orchestré par nul autre que le plus grand pickpocket français : Fred Azon. Vendredi tout est Permis du 22 décembre 2023 avec Arthur.